Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской
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Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 09:44