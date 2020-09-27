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РБК
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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Дождь

«Народная инаугурация» в Беларуси в ответ на тайную. Фотографии

Дождьвчера в 16:50
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

РБКвчера в 16:37
Коммерсантъ

«Ъ» увидел, кто и как управлял маршем противников Александра Лукашенко

Коммерсантъвчера в 16:36
Известия

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом

Известия17:01
Вести.Ru

Лукашенко провел камерную «спецоперацию»

Вести.Ruвчера в 13:46
Московский Комсомолец

«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной

Московский Комсомолецвчера в 09:44
Росбалт

В день «народной инаугурации» Тихановской белорусов травят газом и задерживают под крики «Позор!»

Росбалтвчера в 09:30

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
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В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали.
REGNUMвчера в 06:11
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Пьяная мать за рулем с тремя детьми в машине вылетела на встречку и перевернулась в ЕАО

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых шесть человек получили телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
EAOmedia.ru18:56

Польский фильм «Петля» вызвал скандал на Украине

По мнению киевского политического эксперта Евгения Белоножко, в «Петле» польский режиссер не только изобразил украинцев не в лучшем виде, но и создал у зрителя ощущение, что Украина — вообще довольно страшная страна.
Невские Новостивчера в 02:41
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUMвчера в 01:42

В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали индивидуальный слуховой аппарат, общая стоимость компонентов которого не превышает одного доллара (не более ста рублей).
Популярная механикавчера в 07:36

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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