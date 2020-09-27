Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом

Известия17:01
Росбалт

Участники «народной инаугурации» дошли до минской базы ОМОНа

Росбалтвчера в 13:45
Коммерсантъ

«Ъ» увидел, кто и как управлял маршем противников Александра Лукашенко

Коммерсантъвчера в 16:36
Дождь

«Народная инаугурация» в Беларуси в ответ на тайную. Фотографии

Дождьвчера в 16:50
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

РБКвчера в 16:37
Телеканал RTVI

Десятки тысяч людей пришли на «народную инаугурацию» Тихановской

Телеканал RTVIвчера в 10:48
Московский Комсомолец

«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной

Московский Комсомолецвчера в 09:44

На Украине обвинили «агентов Кремля» в фейках о массовых отчислениях курсантов после трагедии Ан-26

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило «агентов Кремля» в распространении фейков о желании курсантов покинуть вуз, воспитанники которого разбились на Ан-26 под Харьковом.
Взгляд.рувчера в 07:26

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
166

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
6

Жену главврача районной больницы убили в Новосибирской области

Согласно информации от Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в воскресенье, 27 сентября супруг обнаружил в квартире в жилмассиве «Набережный» тело 55-летней жены со следами насильственной смерти.
Kursk.comвчера в 15:02
15