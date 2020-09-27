Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской
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Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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