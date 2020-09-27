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РБК
РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

Белорусский протест последние несколько недель проходит уже устоявшимися циклами. В будние дни и в субботу, когда в Минске проходит женский марш, силовики задерживают людей и разгоняют собрания.В источнике
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РБК

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской

РБКвчера в 16:37
Коммерсантъ

«Ъ» увидел, кто и как управлял маршем противников Александра Лукашенко

Коммерсантъвчера в 16:36
Росбалт

В день «народной инаугурации» Тихановской белорусов травят газом и задерживают под крики «Позор!»

Росбалтвчера в 09:30
Вести.Ru

Лукашенко провел камерную «спецоперацию»

Вести.Ruвчера в 13:46
Телеканал RTVI

Десятки тысяч людей пришли на «народную инаугурацию» Тихановской

Телеканал RTVIвчера в 10:48
Новые Известия

Десятки тысяч жителей Минска вышли на очередную акцию протеста

Новые Известиявчера в 10:00
Дождь

«Народная инаугурация» в Беларуси в ответ на тайную. Фотографии

Дождьвчера в 16:50

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАНвчера в 00:16
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Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в правительство письмо с предложением изменить параметры нескольких режимов налогообложения, которые используют малые и средние предприятия (МСП).
ТАСС18:03