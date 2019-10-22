с чего всё началось

С помощью беспилотников снимают местность, создают карты, заботятся об урожае и животных, охраняют территорию и выполняют еще массу задач. Однако в компании "Коптер Экспресс Технологии" нашли еще один интересный способ использовать дроны.

Как в России применяют дроны в образовательных целях

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