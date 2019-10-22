Общество

Газета.RuГазета.RuКак в России применяют дроны в образовательных целях

С помощью беспилотников снимают местность, создают карты, заботятся об урожае и животных, охраняют территорию и выполняют еще массу задач. Однако в компании "Коптер Экспресс Технологии" нашли еще один интересный способ использовать дроны.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится
 в сообщении ведомства.
РБК03:00

Подробнее о событии

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

ТАСС05:24

Владельцев незарегистрированных дронов будут штрафовать

News.ru06:03

В России официально зарегистрированы менее пяти процентов дронов, которые могут быть на руках у россиян

Эхо Москвы05:47

Названо число поставленных в России на учет беспилотников

REGNUM06:16

Владельцам беспилотников поставили жесткое условие

URA.Ru05:10

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

Известия05:04

Владельцам 95% дронов в России со следующей недели будут грозить штрафы

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Армия и оружие

Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО

Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
РБК 09:59
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 19:47
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

У жителя Забайкалья нашли пакет с золотыми слитками на 4 млн рублей

РЕН ТВ 09:14
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта

«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
REGNUM 07:42
Армия и оружие

Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Экономика

Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость

Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.
REGNUM 09:30
Кино

Треть поддержанных государством фильмов проваливается в прокате

Газета.Ru 10:09
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Политика

Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка

Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 10:16
Экономика

В России подскочили цены на загородное жилье

Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
Lenta.ru 05:04
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Политика

Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Происшествия

В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены

63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Политика

Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на планете растет «не по дням, а по часам», а ситуация вблизи границ Белоруссии «накаляется», сообщает «БелТА».
РБК 10:19
Политика

Посол Турции оценил слова Помпео о готовности к войне

В Анкаре считают ошибкой перевода заявления госсекретаря США Майка Помпео о готовности к войне с Турцией, заявил турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.
Взгляд.ру 08:10
Общество

Дутерте прервёт визит в Японию из-за боли после падения с мотоцикла

News.ru 10:16
Экономика

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Интерфакс 08:43
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Наука

На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ 00:33
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Армия и оружие

Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США

«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Взгляд.ру 08:37
Гаджеты

Новые наушники Xiaomi могут работать с проводами и без них

Уже завтра будут представлены новые флагманские наушники Xiaomi, которые будут предлагаться по цене около 127 долларов, однако сегодня желающие могут оформить предварительный заказ в магазине Tmall по цене 99 долларов.
iXBT.com вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное