Общество

РосбалтРосбалтВ Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

К северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния. В невисокосный год, каким является 2019-й, он выпадает на 22 декабря. Поскольку Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, ночь становится самой длинной в году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

Росбалт01:32

Когда будет День зимнего солнцестояния в 2019 году?

АиФ Воронеж20 декабря в 10:31

Самая длинная ночь в году: как отмечают в России день зимнего солнцестояния

ТК Звезда01:08

22 декабря - день зимнего солнцестояния

Вести.Ru00:43

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости00:00

21 декабря: история, именинники, приметы

Живая Кубань20 декабря в 23:55

Как в мире отмечают день зимнего солнцестояния

REGNUM01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Энергетика

Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа

В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.
МонаВиста вчера в 07:23
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол

Губерниев записал видеообращение к Сёмину

Чемпионат 02:22
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Профиль вчера в 14:01
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Армия и оружие

«Батя возвращается»: как испытают самый опасный корабль ВМФ России

Американское издание Military Watch считает, что после модернизации "Адмирал Нахимов" станет самым опасным российским военным кораблём благодаря новому вооружению, радарам и средствам радиоэлектронной борьбы.
BaltNews.ee вчера в 14:00
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Газета.Ru 20 декабря в 11:22
Общество

Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
ТАСС 02:40
Политика

Президентские выборы проходят в Хорватии

В Хорватии сегодня, 22 декабря, проходят выборы президента.
REGNUM 02:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Газета.Ru 04:22
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Гаджеты

Motorola отложила выход нового Razr с гибким экраном

Astera вчера в 07:28
Космос

Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

News.ru вчера в 20:08
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Происшествия

В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
РБК вчера в 09:41
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 декабря в 19:02
Хоккей

Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом

Lenta.ru 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зимнее солнцестояние
Один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна. День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, а ночь - самая длинная.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное