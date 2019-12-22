К северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния. В невисокосный год, каким является 2019-й, он выпадает на 22 декабря. Поскольку Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, ночь становится самой длинной в году.

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

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