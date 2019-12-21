Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. В Северном полушарии это астрономическое явление происходит 22 декабря (21 декабря в високосные годы).
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Самая длинная ночь в году: как отмечают в России день зимнего солнцестояния

ТК Звезда01:08

22 декабря - день зимнего солнцестояния

Вести.Ru00:43

В конце недели нас ждет самая длинная ночь года

Алтайская правда18 декабря в 21:48

Астрономический календарь

ТЕРА-студия19 декабря в 01:50

Готовимся к самой длинной ночи-2019: высыпаемся и расстаемся с прошлым

Tomsk.Ru19 декабря в 01:33

День зимнего солнцестояния: что он означает

Толк18 декабря в 23:48

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости00:00
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Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале года, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Здоровье

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
RT на русском вчера в 23:05
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

Sibnovosti.ru вчера в 22:52
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала свои роскошные апартаменты

Фото: Модель тщательно готовится к предстоящему празднику В своем блоге на YouTube Дарья Клюкина показала процесс украшения квартиры к Новому году.
Bimru.ru 20 декабря в 05:33
Политика

Лавров сообщил об уловке Киева при разведении сил в Донбассе

Украина, обсуждая вопрос разведения сил и средств в Донбассе, предложила три участка в чистом поле, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Экономика сегодня вчера в 09:26
Политика

В Хорватии пройдут выборы президента страны

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.
ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Кино

Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать «Аватар» в кино

Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 15:35
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку без памяти нашли в Красноярске

7 канал Красноярск 01:07
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ вчера в 04:33
Наука

Гранты «Умника» в 500 тыс. руб. на создание технологий для кружков НТИ получат 10 проектов

Команды молодых разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска получат гранты конкурса "Умник" в размере 500 тыс. рублей каждый за проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
ТАСС Наука 20 декабря в 19:20
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru вчера в 16:32
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.
REGNUM вчера в 22:40
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль вчера в 14:01
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 20 декабря в 00:21
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Зимнее солнцестояние
Один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна. День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, а ночь - самая длинная.
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