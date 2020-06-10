Политика
RT на русскомКак в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая верховенство Конституции России и её законов.
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Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Экономика
Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Газета.Ru вчера в 18:13
Здоровье
В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
Звездная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка.
Актуальные Новости вчера в 00:48
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском вчера в 21:41
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК вчера в 02:55
Происшествия
В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет
Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.
ТАСС вчера в 01:53
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru вчера в 22:49
Кино
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Технологии
Вышла первая публичная бета Android 11
Компания Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android.
Вести.Ru 10 июня в 14:22
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян с 1 июля
"С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - сообщил глава Минкурортов республики Вадим Волченко.
РЕН ТВ 01:30
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина хочет уехать из России с сыном
RuNews24.ru 10 июня в 05:15
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия вчера в 12:19