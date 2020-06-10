В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая верховенство Конституции России и её законов.

Как в стране отмечают День России в 2020 году

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