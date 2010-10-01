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По сравнению же с предыдущими тремя месяцами падение было более скромным — 9,5%. Тем не менее это всё еще худший результат с начала измерений, превосходящий даже любой из кварталов Великой депрессии.
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Экономический спад II квартала 2020 года признан худшим в новейшей истории

ИА Красная Веснавчера в 21:36

Как в военное время: мир подсчитал глубину экономической депрессии

Известиявчера в 17:02
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Общество

32 пациента с коронавирусом умерли за неделю в Тульской области

Подтверждена смерть 32 пациентов с COVID-19.
Тульские Известия 04:44
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Происшествия

Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
259
Происшествия

Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
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Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
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Здоровье

В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц

По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
Ветеринария и жизнь 06:48
9
Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Интерфакс 06:54
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов нанял нового адвоката

ТАСС 07:21
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Футбол

Семак рассказал, когда Ловрен сможет сыграть за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях подготовки к матчу за Суперкубок России, а также рассказал, когда за команду сможет дебютировать новичок Деян Ловрен.
Metaratings 07:45
Экономика

Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Здоровье

Еще три человека умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 130 человек.
161.ru 03:55
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Энергетика

«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике

"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС 07:43
Общество

Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
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Политика

Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
11
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
40
Происшествия

В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход

Российская газета 06:11
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Шоу-бизнес

Полину Гагарину сняли с Димой Биланом после развода

Напомним, после объявления о разводе муж Полины Гагариной взялся продвигать на рынке моделей свою тещу.
Bimru.ru 06:04
Происшествия

Задержан напавший на шестилетнюю девочку в Омске

НТВ 05:47
116
Происшествия

Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Ведомости 05:16
62
Армия и оружие

В Балтийском море начались российские военные учения

Газета.Ru 07:19
Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
1,4K
Футбол

IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА

«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Общество

Турция уточнила правила въезда туристов

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
12
Общество

ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла положительное решение о ходатайстве южнокорейского концерна на покупку 94,8% завода General Motors, расположенного в Санкт-Петербурге.
32CARS.ru 07:44
5
Здоровье

В России расходы на лекарства для льготников увеличили до 886 рублей

В России увеличили расходы на лекарства для льготников. Теперь на одного льготника сумма составляет 886,4 рубля.
АБН 06:56
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

REGNUM 01 августа в 14:24
1,4K
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51
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