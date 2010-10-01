Коронавирус
ИзвестияКак в военное время: мир подсчитал глубину экономической депрессии
По сравнению же с предыдущими тремя месяцами падение было более скромным — 9,5%. Тем не менее это всё еще худший результат с начала измерений, превосходящий даже любой из кварталов Великой депрессии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономический спад II квартала 2020 года признан худшим в новейшей истории
ИА Красная Веснавчера в 21:36
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
32 пациента с коронавирусом умерли за неделю в Тульской области
Подтверждена смерть 32 пациентов с COVID-19.
Тульские Известия 04:44
Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Здоровье
В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц
По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
Ветеринария и жизнь 06:48
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Футбол
Семак рассказал, когда Ловрен сможет сыграть за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях подготовки к матчу за Суперкубок России, а также рассказал, когда за команду сможет дебютировать новичок Деян Ловрен.
Metaratings 07:45
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Здоровье
Еще три человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 130 человек.
161.ru 03:55
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Энергетика
«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике
"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС 07:43
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Политика
Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
Российская газета 06:11
Шоу-бизнес
Полину Гагарину сняли с Димой Биланом после развода
Напомним, после объявления о разводе муж Полины Гагариной взялся продвигать на рынке моделей свою тещу.
Bimru.ru 06:04
Происшествия
Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Ведомости 05:16
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла положительное решение о ходатайстве южнокорейского концерна на покупку 94,8% завода General Motors, расположенного в Санкт-Петербурге.
32CARS.ru 07:44
Здоровье
В России расходы на лекарства для льготников увеличили до 886 рублей
В России увеличили расходы на лекарства для льготников. Теперь на одного льготника сумма составляет 886,4 рубля.
АБН 06:56
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
REGNUM 01 августа в 14:24
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51