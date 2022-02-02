Борьбу за существование "Экспромта" правительство Сахалинской области готово продолжать в 2022 году — постановление, утверждающее возможность и порядок передачи дорожникам прямых бюджетных субсидий, появилось 31 января.
С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в течение восьми лет, лишением специального звания "подполковник внутренней службы".
По мнению политического эксперта Якова Кедми, в случае вооруженного нападения украинской армии на ЛДНР силы Донбасса не будут использованы, так как любая попытка ВСУ атаковать будет мгновенно остановлена российскими войсками.