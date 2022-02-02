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Как выросли детские пособия в 2022 году

ВТБ дополнительно начислит 2000 рублей клиентам, которые получат начисление социальных выплат на счет карты «Мир» ВТБ.
SIA.ru
ВТБ окажет поддержку в размере 2000 рублей каждому новому получателю пособия на детей.
SIA.ru
Выплата поступит на счет клиента в течение месяца после первого зачисления льготных средств.
SIA.ru
Все родители также смогут дополнительно получить от ВТБ бесплатную страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахование детей.
АК&М

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