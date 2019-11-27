Предстоящий декабрь принесет россиянам ряд изменений. О новых принятых законах сообщают на сайте "Российская газета". Речь пойдет о налогах, компенсациях авиапассажирам, реструктуризации ипотечных кредитов и других новшествах, которые ожидают жителей Чувашии в предстоящем месяце.

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Политика Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.