Общество

PRO Город ЧебоксарыPRO Город ЧебоксарыВ декабре жителей Чуваши ждут новые законы

Предстоящий декабрь принесет россиянам ряд изменений. О новых принятых законах сообщают на сайте "Российская газета". Речь пойдет о налогах, компенсациях авиапассажирам, реструктуризации ипотечных кредитов и других новшествах, которые ожидают жителей Чувашии в предстоящем месяце.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

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Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

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Как законы декабря изменят жизнь россиян

Российская газетавчера в 21:00

В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

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Стало известно, какие законы в декабре изменят жизнь россиян

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Рязанским предпринимателям советуют маркировать белье, шины и духи

СРБвчера в 01:15
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Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 03:54
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Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 06:55
Здоровье

В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак

В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
РИА Новости 05:46
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Происшествия

Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 07:24
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Происшествия

ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

RT на русском 07:17
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 06:17
Спорт

Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Sportbox.RU 06:41
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Политика

НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

РИА Новости 07:39
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы

Газета.Ru 04:03
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
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Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Общество

Малофеев заявил в ФСБ на минеров судов в Петербурге

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил в ФСБ на злоумышленников, которые разослали сообщения о заминировании зданий судов в Петербурге.
Невские Новости 07:23
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
Музыка

Презентован логотип «Евровидения-2020»

RuNews24.ru 05:42
Политика

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
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