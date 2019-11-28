Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКак законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Стало известно, какие законы в декабре изменят жизнь россиян

МонаВиста06:12

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Жизнь россиян изменится в первых числах декабря

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Как законы декабря изменят жизнь россиян

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В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

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Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное время04:00

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Российская газетавчера в 21:00
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Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Газета.Ru 14:05
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Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
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Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией

Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
РЕН ТВ 15:51
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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Авто

Skoda приступила к выпуску новой Octavia

Что касается Skoda Octavia четвертого поколения, то ее премьера состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года.
AutoNews 10:03
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 11:33
Экономика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Футбол

Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Чемпионат 15:26
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Армия и оружие

Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ окраины Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины района поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.
ФАН 12:39
Армия и оружие

В Астраханской области запустили ракету «Тополь»

Расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с астраханского полигона "Капустин Яр" межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Российская газета 11:00
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Lenta.ru 13:17
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 14:20
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным днем

В Москве не получится сделать 31 декабря выходным, поскольку обычно в предновогодние дни больше работы, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
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Мадонна отменила три концерта из-за боли

Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
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В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

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Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Среди прочего министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.
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Спорт

Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго

Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
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