Экономика
Российская газетаКак законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ
Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Екатерину Терешкович «опустившимся человеком»
Гоген Солнцев рассказал журналистам, почему врачи побрили наголо Екатерину Терешкович. Знаменитость назвал супругу «опустившимся человеком».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Новая форма женщин-военных привела в негодование украинцев
Новые образцы повседневной формы разработали на Украине для женщин-военнослужащих, говорится в сюжете ТСН.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Здоровье
В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Общество
КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
Политика
Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич»
Сделка, в рамках которой китайские инвесторы стали владельцами свыше 50% акций украинской компании «Мотор Сич», вызывает опасения в связи с возможной утечкой технологий в Китай или даже Россию.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно.
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы
Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности
Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке
В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Борисовны опубликовали раритетное фото: артистка позировала для своего друга Стаса Намина, будучи 46-летней.
Политика
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили что считают наиболее подходящими "союзнические" отношения с Россией, 31,8% — "партнерские"; 10,2% — "нейтральные".
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей
Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
Происшествия
Экс-глава Qatar Airways в России оказался фигурантом уголовного дела
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего руководителя представительства авиакомпании Qatar Airways в Восточной Европе Назира Абдувахидова по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а бывшего главу отдела продаж этого представительства Ростислава Петрова — в пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК).