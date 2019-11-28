До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Футбол ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Глава «Укроборонпрома» допустил интерес России в сделке с «Мотор Сич» Сделка, в рамках которой китайские инвесторы стали владельцами свыше 50% акций украинской компании «Мотор Сич», вызывает опасения в связи с возможной утечкой технологий в Китай или даже Россию.

Общество Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Борисовны опубликовали раритетное фото: артистка позировала для своего друга Стаса Намина, будучи 46-летней.

Общество Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.