Экономика
Российская газетаКак законы декабря изменят жизнь россиян
До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Политика
МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Шоу-бизнес
Концерты Аллегровой со скандалами отменяются
Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов, передает Телепрограмма.pro.
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Экономика
Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»
В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
В России широкое распространение получают мошенничества, совершенные с использованием различных сервисов для знакомств, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Технологии
Каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом
Сексом заканчивается только каждое пятое такое свидание. Опрос провели сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Культура
Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Экономика
ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24%
Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии
В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины
Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей
Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.