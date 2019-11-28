Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКак законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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В декабре жителей Чуваши ждут новые законы

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Жизнь меняется: какие законы вступят в силу в декабре

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Декабрь 2019: какие семь новшеств ждут россиян

Tomsk.Ru25 ноября в 01:33

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Российская газетавчера в 21:00

Рязанским предпринимателям советуют маркировать белье, шины и духи

СРБвчера в 01:15

Новое для бизнеса с декабря 2019: субсидии, уголовка для фармацевтов и маркировка новых товаров

Реальное время04:00
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Происшествия

ФСБ ликвидировала причастную к теракту в Махачкале банду

РБК 02:31
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Политика

МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Известия вчера в 23:44
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru 26 ноября в 18:39
Шоу-бизнес

Концерты Аллегровой со скандалами отменяются

Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов, передает Телепрограмма.pro.
Вести Подмосковья 02:41
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Экономика

Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Коммерсантъ вчера в 08:47
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества

В России широкое распространение получают мошенничества, совершенные с использованием различных сервисов для знакомств, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 05:06
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Политика

Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
РБК 01:27
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ 26 ноября в 10:00
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

УтроNews 01:34
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Технологии

Каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом

Сексом заканчивается только каждое пятое такое свидание. Опрос провели сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук.
News.ru 04:47
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Экономика

ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24%

Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Банки.ру 04:40
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Lenta.ru 05:18
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
REGNUM 03:14
Общество

Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Российская газета 04:50
Авто

Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль

Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
SpeedMe 26 ноября в 22:13
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
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