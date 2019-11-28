Экономика
СРБРязанским предпринимателям советуют маркировать белье, шины и духи
В министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области состоялась видеоконференция «Обязательная маркировка товаров легкой промышленности, шин, духов и фотокамер с 1 декабря 2019 года», сообщило ведомство.
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Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Глава МИД Украины раскритиковал Apple за «российский Крым»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за то, что ее сервисы начали отображать Крым территорией Российской Федерации.
Происшествия
Назван мотив убийства главы ингушского центра «Э» в Москве
Политика
В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.
Политика
Саркози рассказал об упадке Запада
Экс-президент Франции Николя Саркози оценил демографическую обстановку в мире и заявил, что Запад перестал быть центром мира.
Общество
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Общество
Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии
Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Авто
Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных дорогах
Инвалидам могут предоставить возможность безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
Армия и оружие
Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
Как уточнил источник, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
Существует несколько возможных причин, как владельцам элитных авто удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, заключают эксперты.
Общество
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард", сообщили в Минобороны.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Единоборства
Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
Политика
Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины
США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.