Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке
Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.В источнике
С чего всё началось
Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газетавчера в 07:53
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Специалисты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Тарантас Ньюсвчера в 08:56