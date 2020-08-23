Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
SpeedMe

Эксперты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

SpeedMeвчера в 16:32
Тарантас Ньюс

Специалисты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
14

Имущество с молотка: холдинг «Volgabus» проиграл иск на 910 млн рублей

Москва, 24 августа 2020, 03:11 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил ещё один иск ПАО КБ «Восточный», взыскав с компаний автобусного холдинга «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus») солидарно долг по трём кредитным договорам в размере 910 093 186,7 рубля и наложив взыскание на 165 единиц имущества.
REGNUM20:11