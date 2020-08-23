Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Российская газета 10

Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.