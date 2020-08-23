Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
SpeedMe

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

SpeedMeвчера в 16:32
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Тарантас Ньюс

Специалисты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества во всей Сирии

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
1

АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса

Недавно стало известно, что компания с 31 декабря планирует работать только четыре дня в неделю, однако из-за госсзаказа на 15 000 автомобилей, было принято решение отложить данную затею и расширить рабочую неделю за счет выходного дня.
32CARS.ruвчера в 13:16
136

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
338

Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ru21 августа в 14:03

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известиявчера в 00:32
77