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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
SpeedMe

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

SpeedMeвчера в 16:32
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
Тарантас Ньюс

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
292

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
522

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
29

Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены

По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».
Телеканал ОТВ23:52
24

Новосибирские ученые представили новую систему диагностики онкологии

Новую методику диагностики онкологических заболеваний, которая позволяет проводить одновременно большое количество анализов, разработали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сообщил заведующий лабораторией фармакогеномики института Максим Филипенко 20 августа в интервью «Вести–Новосибирск».
ИА Красная Весна21 августа в 16:03

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
20

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
ПолитРоссиявчера в 05:53
78

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
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