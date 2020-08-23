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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Кризисные явления, которые наблюдались еще в 2019 году, затронули российский авторынок. В начале текущего года ситуация на авторынке страны ухудшилась в связи с еще одним повышение утилизационного сбора.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Построенные в свое время более 4 тыс. автосалонов были рассчитаны на объемы продаж более 3,5 млн машин в год, а текущая емкость российского авторынка в 2,5 раза меньше.
Российская газетавчера в 07:53
Подробнее о событии
SpeedMe

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

SpeedMeвчера в 16:32
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.netвчера в 11:18
Тарантас Ньюс

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

Алексея Навального доставили на лечение в клинику в Германии

Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера без сознания доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи №1. После этого его пресс-секретарь сообщила, что Навальный впал в кому и был подключен к ИВЛ.
JustMedia00:26
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи судов, доставлявших в составе так называемых северных конвоев в СССР военную технику и другую продукцию.
РБК01:33
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