Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газета 8

Несмотря на массовое закрытие автосалонов в последнее время, количество дилерских центров, необходимых для продажи и обслуживания автомобилей, на сегодняшний день все еще остается избыточным.