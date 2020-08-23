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Российская газета
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Несмотря на массовое закрытие автосалонов в последнее время, количество дилерских центров, необходимых для продажи и обслуживания автомобилей, на сегодняшний день все еще остается избыточным.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газета07:53
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Эксперты рассказали, как закрытие автосалонов повлияет на доступность машин

Экономика сегодня11:01
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ru12:40
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdrive12:40
Picsnews.net

Как закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

Picsnews.net11:18
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ru12:56
Тарантас Ньюс

Специалисты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Тарантас Ньюс08:56
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газета07:53

Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?

Совсем скоро именно 5G даст огромные преимущества во множестве сфер жизни, в том числе в промышленном производстве, телемедицине, сельском хозяйстве, безопасности и развлечениях.
Lenta.ru20 августа в 17:04

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
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Лавров выступил с критикой белорусской оппозиции на Западе

Им очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
NewInform12:03
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное дело02:31
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