Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Несмотря на массовое закрытие автосалонов в последнее время, количество дилерских центров, необходимых для продажи и обслуживания автомобилей, на сегодняшний день все еще остается избыточным.В источнике
С чего всё началось
Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газета07:53
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