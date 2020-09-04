Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.

С чего всё началось Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Известия вчера в 13:06