Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русском11:38
Комсомольская правда

Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей

Комсомольская правдавчера в 16:03
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Вести.Ru11:10
215

Доступный смарт-телевизор Xiaomi Mi TV Horizon Edition получит 43 дисплей

Сетевые источники опубликовали информацию о смарт-телевизоре Mi TV Horizon Edition, который китайская компания Xiaomi официально представит уже на следующей неделе. mi.com Сообщается, что в основу новинки ляжет безрамочный экран размером 43 дюйма по диагонали.
3DNews09:46

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о ведении «определенными силами на Западе» гибридной войны против республики после того, как их попытка организовать «цветную революцию» потерпела неудачу.
Коммерсантъ08:35
282

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
РБК10:54
139

Минфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.
Финмаркетвчера в 05:19
15

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
2

Эксперт: у работавших с Навальным омских медиков не нашли следов отравляющих веществ

Отравляющие вещества, об обнаружении которых в моче, крови и на коже блогера Алексея Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники, не выявлены у омских медиков, которые в течение почти двоих суток плотно контактировали с пациентом.
ТАСС10:36
1

Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн утратил силу

Отец футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси направил письмо главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, в котором сообщил, что пункт в контракте форварда об отступных в размере 700 миллионов евро не должен применяться, сообщает Marca.
РИА Новости09:06

66-летняя Успенская показала результат омоложения

Певица проводит время с харизматичным коллегой Звезда отечественной эстрады Любовь Успенская выложила в соцсети серию своих свежих снимков, где позирует в компании 27-летнего музыканта Левана Кбилашвили, восторг от творчества которого поп-дива уже давно не скрывает.
WomanHit.ru10:26
17

Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42