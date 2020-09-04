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РБК
РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
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Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

РБК04:35
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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

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Аналитики предсказали курс рубля к концу года

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Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
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Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
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Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года

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В Петербурге мужчина уличён в избиении двухлетней девочки

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга установила обстоятельства травмирования девочки, 2018 года рождения, доставленной в больницу с множественными травмами головы и тела из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова.
REGNUM05:41
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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