Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
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Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
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