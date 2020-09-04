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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
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Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

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Аналитики предсказали курс рубля к концу года

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Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
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Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

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Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей

Комсомольская правдавчера в 16:03
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Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

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В первом полугодии россияне отложили 2 трлн рублей как заначку

В первом полугодии россияне сэкономили 2,15 триллиона рублей, но не отнесли их в банки, а отложили на черный день, пишет "Ведомости" со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Газета.Ru08:07
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Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре.
Astera05:42

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к визиту Лукашенко в Москву

Москва, 4 сентября 2020, 15:58 — REGNUM Итоги визита 3 сентября в Минск главы правительства РФ Михаила Мишустина и подготовку к посещению президентом Белоруссии Александром Лукашенко Москвы обсудил с постоянными членами российского Совбеза президент России Владимир Путин.
REGNUM08:58
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