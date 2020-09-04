Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль
Смотрите также
В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве
Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»
Ксения Собчак рассказала о причинах развода с Максимом Виторганом
Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века
Зюганова обвинили в том, что он назвал сожженных Гитлером людей «сволочью»
В Кремле подтвердили подготовку к визиту Александра Лукашенко в Москву
Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Российская вакцина от коронавируса поступила в медицинские центры
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии
Прощание с артистом Борисом Клюевым началось в Малом театре в Москве
NYT написала о нарушениях РФ, Турцией и ОАЭ оружейного эмбарго в Ливии
Берлускони госпитализирован с коронавирусом
Скончалась одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Зюганова обвинили в том, что он назвал сожженных Гитлером людей «сволочью»
Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом
Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
С чего всё началось
Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии