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РБК
РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
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Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

РБК04:35
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
RT на русском

Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года

RT на русском03:47

Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время.
Soccer.ru01:04

Световое шоу 2198 дронов в Санкт-Петербурге побило рекорд

Наблюдатели с радостью делились в соцсетях эмоциями от увиденного, а также фото- и видеозаписями этого красочного зрелища: Новый мировой рекорд в категории «наибольшее количество беспилотников, одновременно находящихся в воздухе» с результатом 2 тысячи 198 летательных аппаратов зафиксировал основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко.
Маяк (г. Сосновый Бор)04:24
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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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