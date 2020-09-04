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РБК
РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Если напряженность усилится, доллар может подняться до ₽76 и даже ₽77, считают аналитики Sberbank Investment Research. Но если жестких санкций не последует, то значительного ослабления национальной валюты тоже не произойдет.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
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Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
RT на русском

Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года

RT на русском03:47
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
РБК

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

РБК04:35
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

В ВШЭ указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата.
РБК07:00
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Первый тренер Миранчука сомневается, что получит солидарные выплаты

Александр Воронков, воспитавший ставшего футболистом итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил РИА Новости, что сомневается в получении солидарных выплат после перехода полузащитника из московского "Локомотива".
РИА Новости08:10

Путин обсудил с членами Совбеза итоги визита Мишустина в Минск

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
РИА Новости08:03
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ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года

Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.
Ведомости07:24
4

Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса

Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Газета.Ru08:21
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru2 сентября в 04:44
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
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