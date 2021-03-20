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РБК

Как защититься от падения рынка: 5 шагов, которые спасут ваши деньги

Задача преумножить или просто сберечь активы во время обвала рынка полностью лежит на плечах самого инвестора. И она не такая сложная, как кажется на первый взгляд — главное знать основные правила защиты своих инвестиций. Лучшая стратегия на рынке: надейся на лучшее, готовься к худшему.В источнике
РБК
ФАН
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Как защититься от падения рынка: 5 шагов, которые спасут ваши деньги

В случае снижения на рынке дивиденды позволяют портфелю инвестора не падать вслед за индексами, отмечает эксперт. Проделав все эти перечисленные шаги заранее, вы сможете защитить свои активы от возможного падения и максимально снизите потери из-за волатильности на рынке.
РБКвчера в 03:30

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Газета.Ru21:22

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