Задача преумножить или просто сберечь активы во время обвала рынка полностью лежит на плечах самого инвестора. И она не такая сложная, как кажется на первый взгляд — главное знать основные правила защиты своих инвестиций. Лучшая стратегия на рынке: надейся на лучшее, готовься к худшему.

С чего всё началось Как защититься от падения рынка: 5 шагов, которые спасут ваши деньги В случае снижения на рынке дивиденды позволяют портфелю инвестора не падать вслед за индексами, отмечает эксперт. Проделав все эти перечисленные шаги заранее, вы сможете защитить свои активы от возможного падения и максимально снизите потери из-за волатильности на рынке. РБК вчера в 03:30