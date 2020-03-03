Экономика

РБКРБКМинфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

В Министерстве финансов считают возможным изменение — в соответствии с предложением Банка России — срока перечисления в бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Российская газета05:24

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27

В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

Rambler News Service03:43

Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС03:42

Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

Интерфакс03:37

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Shraibikus News вчера в 16:04
Кино

«Соник в кино» собрал больше $265 миллионов в мировом прокате

Мой Брянск вчера в 09:26
Общество

Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию

Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
Rambler News Service 05:40
Общество

Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Вести.Ru 07:49
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Политика

ЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:50
Политика

Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Известия 05:23
Футбол

Агент прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Магкееву

Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
Sport24.ru 07:30
Общество

Дама, бросавшая камни по эвакуированным в Новых Санжарах, заявила, что могла бы повторить

В Полтавской области жительнице Новых Санжар по имени Наталья, кидавшей камни в автобус с эвакуированными из Уханя, сообщили о подозрении в совершении ею хулиганских действий.
Свободная Пресса 07:17
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания вчера в 06:14
Футбол

Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом.
ТАСС Спорт 06:32
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Музыка

Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

ИА InterMedia 06:32
Общество

Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем

Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Крым 24 07:57
Кино

Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»

Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Что происходит 03:44
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Телеканал 360° вчера в 13:35
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Происшествия

В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Общество

Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове

Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Калужские новости вчера в 12:45
Футбол

Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»

Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2). Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.
Sports.ru 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное