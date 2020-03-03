Экономика
РБКМинфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка
В Министерстве финансов считают возможным изменение — в соответствии с предложением Банка России — срока перечисления в бюджет средств, вырученных ЦБ от продажи контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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