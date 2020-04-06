Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
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с чего всё началось

Как противостоять коронавирусу при помощи сна? Советы сомнолога

Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.
Радио Sputnikвчера в 21:00

Подробнее о событии

Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье

Российская газета02:47

Как противостоять коронавирусу при помощи сна? Советы сомнолога

Радио Sputnikвчера в 21:00

Сомнолог посоветовала, как эффективно бороться с коронавирусом

REGNUM01:17

Россиян призвали хорошо спать для укрепления иммунитета

Телеканал 360°00:52

Россиянам напомнили об укрепляющей иммунитет привычке

Lenta.ruвчера в 23:39

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

РИА Новостивчера в 21:00

Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом

Газета.Ru01:55
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Общество

Россиян предупредили о заморозках

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

Абакан, 6 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Ещё два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Хакасии.
REGNUM 02:49
Здоровье

Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.
Наша версия 03:07
Политика

Песков заявил о необходимости готовиться к мировому кризису

Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Экономика

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
РБК 02:00
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News вчера в 08:55
Общество

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Известия вчера в 22:56
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Гаджеты

Низкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкой

3DNews 01:54
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 05:51
Происшествия

В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус

В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 03:19
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 04 апреля в 09:36
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Футбол

Смолов объяснился за возвращение в Россию

Спорт день за днем вчера в 17:23
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей

В первом квартале 2020 года компания Илона Маска выпустила 102,6 тыс. авто, из которых 88,4 были реализованы.
Деловое.ТВ 04 апреля в 08:56
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом

Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
РИА Новости 03:06
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Армия и оружие

В Китае назвали причину успеха России на мировом рынке вооружений

Фактически Россия заняла второе место в иерархии экспортеров вооружений, заняв пятую часть всего мирового военного рынка.
Военное обозрение 02:34
Экономика

Комиссию по экономической безопасности создали в Воронежской области

В Воронежской области создали новую комиссию. Она вошла в состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 03 апреля в 07:13
Экономика

Региональный подход: как власти помогут бизнесу во время пандемии

Аналитический центр «Эксперт Юг» предлагает вам подборку материалов о том, как на Юге региональные власти отреагировали на просьбы бизнеса о помощи.
Эксперт ЮГ 04 апреля в 07:48
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Футбол

«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток

Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
Чемпионат вчера в 12:21
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 04 апреля в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
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