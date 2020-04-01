Общество

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Социальные пенсии получают те, кто не наработал необходимый трудовой стаж.
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Что изменится в жизни петербуржцев с 1 апреля

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