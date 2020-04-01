Общество
Privet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий. Выплаты проиндексируют на 6,1 %. Социальные пенсии получают те, кто не наработал необходимый трудовой стаж.
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Материнский капитал, пенсии и весенний призыв: какие изменения ожидают россиян в апреле 2020
Первый областнойвчера в 23:42
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Общество
Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат
Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Здоровье
Губернатор Николай Любимов: «Ситуация в регионе непростая, но стабильная»
Ситуация с коронавирусом в Рязанской области непростая, но стабильная и полностью контролируется.
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Происшествия
В Ярославской области выявили три сомнительных анализа на коронавирус
Три результата оказались «сомнительными». Пациентов, у которых подозревают коронавирус, поместили в стационар.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Происшествия
Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка
Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева сошлась с мужем и вновь беременна
В феврале прошлого года Нелли впервые стала мамой.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Общество
Метеорологи оценили влияние последствий COVID-19 на точность прогнозов
Последствия пандемии COVID-19 могут негативно сказаться на точности прогнозов погоды в мире, заявил на брифинге в Женеве директор подразделения "Earth Systems" Всемирной метеорологической службы (ВМО) Ларс Петер Риишойгаард.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Футбол
«У „Уфы“ сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ». Евсеев оценил новую форму сборной России
Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.