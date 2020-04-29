Первых числах мая в силу вступят ряд законопроектов и правок, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Большая часть изменений коснется экономической сферы. ЦБ введет ограничение на максимальный размер банковской комиссии за переводы для физических лиц.

Как жизнь россиян изменится с 1 мая

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Футбол Бывший защитник «Спартака» предложил «раскулачить» полковников Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор на личной странице в твиттере рассказал, как можно решить проблемы «бюджетников».

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