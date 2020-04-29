Экономика
Privet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 мая
Первых числах мая в силу вступят ряд законопроектов и правок, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Большая часть изменений коснется экономической сферы. ЦБ введет ограничение на максимальный размер банковской комиссии за переводы для физических лиц.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты 30 апреля в 13:02
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник 30 апреля в 03:42
Армия и оружие
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
Футбол
Бывший ассистент Моуринью считает, что Месси может перейти в «Интер»
Экс-ассистент Жозе Моуринью в «Интере» Жозе Мораиш высказал мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в миланский клуб.
Спорт-Экспресс 01:22
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Здоровье
В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека
На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн вчера в 03:23
Политика
Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.
ТАСС вчера в 14:37
Футбол
Бывший защитник «Спартака» предложил «раскулачить» полковников
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор на личной странице в твиттере рассказал, как можно решить проблемы «бюджетников».
ГЛАС.RU 01:39
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок
Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
Общество
В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт вчера в 15:29
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru вчера в 04:16
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском вчера в 08:05
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 30 апреля в 12:42
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК вчера в 16:58
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Общество
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru вчера в 11:26