Первых числах мая в силу вступят ряд законопроектов и правок, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Большая часть изменений коснется экономической сферы. ЦБ введет ограничение на максимальный размер банковской комиссии за переводы для физических лиц.

Как жизнь россиян изменится с 1 мая

Общество Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

Здоровье Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19 16 апреля главный врач больницы № 52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала, что многие молодые люди с COVID-19 очень тяжело переносят заболевание. 7

Транспорт ГИБДД устроит массовые рейды в майские праздники Представители ГИБДД отмечают, что в период праздников и режима пропускной системы контроль за нетрезвыми водителями будет усилен. 14

Экономика России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею стать Недавно в российской ветроэнергетике произошли два важных события: в Ульяновске первая партия лопастей для ветрогенераторов отгружена на экспорт.

Общество За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 324

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,8K

Общество Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One. 124

Кино Братья Руссо показали реакцию зрителей на смерть Тони Старка В честь годовщины со дня выхода фильма «Мстители: Финал» сайт ComicBook устроил совместный просмотр картины поклонниками и создателями.

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 145

Общество Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,8K

Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 22

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 642

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 138

Гаджеты Apple научила iPhone распознавать маску на лице Если нажать на метку Face ID в центре экрана в момент, когда iPhone будет пытаться распознать лицо владельца, можно на время отключить эту функцию. 1

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Политика Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства. 495

Футбол Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова Экс-футболист Алексей Смертин рассказал о том, что винит себя за гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в знаменитом матче Россия – Украина (1:1). В отборе к Евро-2000 украинцы сумели отыграться на последних минутах и лишить сборную России шансов на участие в континентальном форуме.