Экономика
Privet-Rostov.ruКак жизнь россиян изменится с 1 мая
Первых числах мая в силу вступят ряд законопроектов и правок, которые так или иначе отразятся на жизни россиян. Большая часть изменений коснется экономической сферы. ЦБ введет ограничение на максимальный размер банковской комиссии за переводы для физических лиц.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
Общество
Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
Взгляд.ру вчера в 21:27
Здоровье
Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19
16 апреля главный врач больницы № 52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала, что многие молодые люди с COVID-19 очень тяжело переносят заболевание.
Известия 00:01
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Транспорт
ГИБДД устроит массовые рейды в майские праздники
Представители ГИБДД отмечают, что в период праздников и режима пропускной системы контроль за нетрезвыми водителями будет усилен.
5 колесо вчера в 07:54
Экономика
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею стать
Недавно в российской ветроэнергетике произошли два важных события: в Ульяновске первая партия лопастей для ветрогенераторов отгружена на экспорт.
РИА Новости 01:00
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:16
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости вчера в 03:25
Кино
Братья Руссо показали реакцию зрителей на смерть Тони Старка
В честь годовщины со дня выхода фильма «Мстители: Финал» сайт ComicBook устроил совместный просмотр картины поклонниками и создателями.
Popcornnews.ru 30 апреля в 08:20
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
Общество
Скворцова сообщила о выходе России на плато по коронавирусу
Последнюю неделю Россия уже была на плато по числу новых случаев заболевания коронавирусом.
Kazanfirst.ru вчера в 04:32
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 29 апреля в 03:42
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:33
Гаджеты
Apple научила iPhone распознавать маску на лице
Если нажать на метку Face ID в центре экрана в момент, когда iPhone будет пытаться распознать лицо владельца, можно на время отключить эту функцию.
Экономика сегодня 30 апреля в 07:27
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru вчера в 03:12
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Футбол
Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова
Экс-футболист Алексей Смертин рассказал о том, что винит себя за гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в знаменитом матче Россия – Украина (1:1). В отборе к Евро-2000 украинцы сумели отыграться на последних минутах и лишить сборную России шансов на участие в континентальном форуме.
ProstoProSport вчера в 23:45
Общество
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье возросло до 155
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки выросло на 21 и на 1 мая составляет 155, сообщается в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.
Чита.Ру 30 апреля в 21:53