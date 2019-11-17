Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрКак жёлтые жилеты отметили годовщину протестов во Франции

Погромы, пожары и почти 150 задержанных: в Париже желтые жилеты отметили годовщину протестных акций. На улицы вышли более 28 тысяч человек. Полиция девствовала жёстко: в ход шли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.
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Во Франции задержаны более 260 участников манифестаций «желтых жилетов»

ТАСС04:47

В Париже число задержанных на протестах превысило 100 человек

Коммерсантъвчера в 13:53

Сегодня исполняется год с начала протестов «Желтых жилетов» во Франции

Эхо Москвывчера в 23:00

Гнев и ярость Франции: ровно год «желтые жилеты» выходят на акцию протестов

РИА Новости00:27

Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов

Интерфаксвчера в 16:43

«Желтые жилеты» отметили годовщину начала протестов

Вести.Ruвчера в 23:01

Протестующих в Париже задерживают. Арестовано более ста человек

Красная веснавчера в 11:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Спорт

Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Политика

Украинские военные корабли покидают Керчь

Коммерсантъ 03:22
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости вчера в 09:55
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Армия и оружие

В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что украинская армия с 14 по 15 ноября обстреляла самопровозглашенную республику 9 раз.
Московский Комсомолец 15 ноября в 01:52
Политика

Матвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе

В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.
RuNews24.ru вчера в 21:20
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Общество

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Вести.Ru 00:33
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru 03:51
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
Культура

Дима Билан едва не устроил драку в реалити-шоу Яны Рудковской

Яна Рудковская, став гостьей радиопрограммы Юлии Барановской «Все к лучшему», рассказала об инциденте с участием ее подопечного Димы Билана, который произошел на съемках ее реалити-шоу «Яна Супер».
Вечерний курьер вчера в 16:10
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru 15 ноября в 07:10
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка

Sports.ru 04:18
Политика

США и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Life.ru 02:38
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Гриценко

В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает в субботу телеканал "Прямой".
Интерфакс вчера в 08:53
Политика

Российский поэт признался, что финансирует армию Украины

Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
URA.Ru вчера в 16:18
Футбол

Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 02:38
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК вчера в 15:49
Футбол

Доннарумма погулял по затопленной Венеции с президентом Федерации футбола Италии

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прогулялся по затопленной Венеции в компании президента Федерации футбола страны Габриэле Гравины и менеджера сборной Джанлуки Виалли.
Чемпионат 04:53
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