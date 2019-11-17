Общество
ТВ ЦентрКак жёлтые жилеты отметили годовщину протестов во Франции
Погромы, пожары и почти 150 задержанных: в Париже желтые жилеты отметили годовщину протестных акций. На улицы вышли более 28 тысяч человек. Полиция девствовала жёстко: в ход шли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.
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Полиция Франции насчитала 30 тысяч «желтых жилетов» в годовщину начала протестов
Интерфаксвчера в 16:43
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