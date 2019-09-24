Общество
Южный ФедеральныйКакая детская вода соответствует нормативам, рассказали в Роскачестве
Эксперты Роскачества протестировали детскую воду различных марок и выявили лучшие из них. Прежде всего специалистов волновала безопасность продукта и большая часть из 109 параметров проверки относилась именно к этому виду. Остальные же были направлены на установление качества.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Происшествия
Сторонников якутского шамана задержали в Иркутске
Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.
Тайга.инфо 22 сентября в 23:07
Киберспорт
Fn может стать игроком Virtus.pro
CyberSport.ru 08:03
Автоспорт
Фоменко: надеюсь, что достаточно скоро я вернусь в автоспорт
Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся» и президент компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко рассказал, что надеется через некоторое время принять участие в одном из автоспортивных проектов.
Чемпионат 05:32
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Исследование показало, что один человек, который ездил этим летом за пределы своего города или дачи, потратил на отдых в среднем 39,9 тыс. рублей, это на 7% больше, чем в 2018 году.
Интерфакс 04:54
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Экономика
Какие страны пострадали от банкротства туроператора Thomas Cook
Больше всего от банкротства британского туроператора Thomas Cook пострадают курорты Испании (Канарские и Балеарские острова).
REGNUM 06:00
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Рестайлинговый Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня вчера в 12:24
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Финансы
ЦБ думает разрешить отрицательные ставки валютных вкладов
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.
Metaratings 05:00
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия
Пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru нашелся
Пропавший в понедельник в Екатеринбурге журналист Ura.ru Александр Поздеев во вторник нашелся живым и здоровым, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 01:20
Футбол
Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Футбол
«Динамо» обратилось к плачущему ребёнку-фанату: нам стыдно за эти слёзы
Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео с ребёнком, который плакал на стадионе после поражения столичного клуба в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».
Чемпионат 08:17
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной
Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT.
URA.Ru 07:32
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Евгений Петросян пожаловался, что уже год не может попасть в свой дом
Уже порядка года отечественный юморист Евгений Петросян не может попасть в собственный дом.
Актуальные Новости вчера в 08:06
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
РИА Новости вчера в 22:31