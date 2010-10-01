В Акмолинской области начал работу завод по производству сельскохозяйственной техники.

Кахахстан: В Акмолинской области завершилось строительство завода по выпуску сельхозтехники

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