Экономика
ADVIS.ruКахахстан: В Акмолинской области завершилось строительство завода по выпуску сельхозтехники
В Акмолинской области начал работу завод по производству сельскохозяйственной техники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кахахстан: В Акмолинской области завершилось строительство завода по выпуску сельхозтехники
ADVIS.ru17 июля в 02:53
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
Здоровье
Стало известно, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек рассказал, как избавиться от лишнего жира при помощи такой методики как "сушка".
Online47.ru 19:19
Футбол
Антонио Конте: календарь «Интера» безумен и создан для того, чтобы вызывать у нас проблемы
Очевидно, что «Интер» не присутствовал, когда был составлен список матчей, потому что наш календарь сумасшедший, в то время как некоторые команды отдыхают пять дней.
Чемпионат 21:10
Политика
Канье Уэст процитировал Библию на встрече с избирателями
Рэпер Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в Южной Каролине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:32
Общество
Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России
Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.
РБК 19:35
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv 08:00
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Киберспорт
Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году.
Игромания.ру 17 июля в 12:54
Политика
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com 15:02
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:01
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru 16:15
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал следующий бой
Али-Абдель уверен, что 2 лучшими бойцами-легковесами в мире сейчас являются именно Гэтжи и Нурмагомедов, поскольку его подопечный буквально уничтожает своих оппонентов, да и Гэтжи деклассировал Фергюсона.
Shraibikus News 06:27
Политика
ВККС одобрила отставку двух зампредов Верховного суда России
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку зампредов Верховного суда России Олега Свириденко и Василия Нечаева.
РЕН ТВ 17 июля в 06:31
Политика
Главы земель Германии попросили США не выводить войска из страны
В начале июня Трамп приказал Минобороны США сократить численность своего контингента в Германии и вывести к сентябрю 2020 года 9,5 тысяч военных из почти 35 тысяч.
RuNews24.ru 20:26
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Здоровье
Британские медики назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника
Медики из Великобритании назвали пять основных симптомов, которые могут указывать на рак кишечника.
Актуальные Новости вчера в 13:10
Происшествия
Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане
Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 21:34
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 17:01