Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская".

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