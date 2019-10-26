Транспорт
ТАССКаховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская".
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Футбол
В матче между молодежками «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая драка
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Общество
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Культура
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Здоровье
Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе
Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
Футбол
«Близнецы, которые стоят целое состояние». Итальянское издание восхитилось Миранчуками
Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало статью, посвященную полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Кино
Что посмотреть в кино: от зомби-апокалипсиса до запретной любви
Охотникам на живых мертвецов предстоит сразиться с новыми видами зомби.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой
Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
Происшествия
Студент утонул в Мойке, пытаясь спасти шапку подруги
В ночь на 26 октября студент утонул в реке Мойке, пытаясь спасти шапку подруги.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Космос
Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора
Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.