Транспорт

ТАССТАССКаховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская".
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Каховская линия метро закрылась навсегда

Мослентавчера в 21:50

Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

Москва 2401:15

Каховская линия закрылась для пассажиров

Вечерняя Москвавчера в 23:12

Каховская линия метро закрыта из-за строительства Большой кольцевой линии

Коммерсантъ01:59

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАССвчера в 17:15

Каховскую линию метро полностью закроют с 26 октября

Мой район (г. Москва)23 октября в 01:50

Каховская линия закроется на реконструкцию 26 октября

Глас Народа23 октября в 01:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол

В матче между молодежками «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая драка

Спорт-Экспресс 04:22
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Общество

Отели Турции обложат «налогом на проживание»

Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Известия 02:55
Происшествия

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Культура

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Здоровье

Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе

Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
Известия 23 октября в 16:58
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Футбол

«Близнецы, которые стоят целое состояние». Итальянское издание восхитилось Миранчуками

Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало статью, посвященную полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам.
Матч ТВ 04:56
Культура

СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Игры

Состоялся релиз The Outer Worlds

Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия 03:54
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК вчера в 16:00
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
Кино

Что посмотреть в кино: от зомби-апокалипсиса до запретной любви

Охотникам на живых мертвецов предстоит сразиться с новыми видами зомби.
Собака.ru вчера в 10:28
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Шоу-бизнес

Сестра Меган Маркл считает ее лицемеркой

Старшая сестра Маркл Саманта жестко раскритиковала родственницу. Она выступила на американском телевидении и уличила Меган в лицемерии.
Bimru.ru вчера в 11:20
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ

В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа.
Российская газета 02:39
Происшествия

Студент утонул в Мойке, пытаясь спасти шапку подруги

В ночь на 26 октября студент утонул в реке Мойке, пытаясь спасти шапку подруги.
МР7.ру 02:31
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Космос

Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора

Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.
Вести.Наука 23 октября в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Большая кольцевая линия
Частично открытая линия Московского метрополитена. 26 февраля 2018 года в составе первой очереди строительства открыт участок «Петровский парк» - «Деловой центр»; замкнуть кольцо полностью планируется к концу 2022 года. Длина первого участка Большой кольцевой линии составила 10,51 км, общая протяжённость линии составит 69 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное