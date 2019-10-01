Транспорт

ТАССТАССКаховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская".
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