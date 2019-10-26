Транспорт
Комсомольская правдаКаховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Каховская линия московского метрополитена, которая на протяжении более 20 лет считалась самой короткой, навсегда прекратила свою работу. Все три станции - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" сейчас нуждаются в масштабном обновлении.
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Общество
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эти выходные станут последними тёплыми днями в Москве перед резким похолоданием и снегом, которые ожидаются на следующей неделе.
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