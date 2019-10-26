Транспорт

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКаховская линия метро Москвы закрылась навсегда

Каховская линия московского метрополитена, которая на протяжении более 20 лет считалась самой короткой, навсегда прекратила свою работу. Все три станции - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" сейчас нуждаются в масштабном обновлении.
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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

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Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
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