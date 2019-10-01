Транспорт
ТАССКаховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Каховская линия московского метро, бывшая на протяжении более 20 лет самой короткой, с 26 октября окончательно прекращает свое существование. Каховская линия состоит из трех станций - "Варшавская", "Каширская" и "Каховская".
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Закрытые станции Каховской линии метрополитена откроются в составе БКЛ в 2022 г
Агентство Москва04:24
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В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
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Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
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Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
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Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
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Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил дисквалификацию. 32-летний швед пропустит один поединок регулярного чемпионата КХЛ.
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Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
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Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).
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Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
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Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.
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Власти Турции заверили МИД Германии, что присутствие ее вооруженных сил на севере Сирии является временным решением.
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Самым страшным сериалом в истории признан «Твин Пикс»
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Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ
По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".
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Армия и оружие
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Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.