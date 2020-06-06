Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяКакие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции

Установлено, какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции. Были изучены фискальные показатели о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов компании «Такском».
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии

РБК02:58

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции

РИА Новости01:42

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

RT на русском00:00

На самоизоляции россияне предпочитают пиво и вино

URA.Ru01:06

Назван самый популярный у россиян алкоголь во время пандемии

РЕН ТВ00:35

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Lenta.ru00:32

Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии

Газета.Ru01:37
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Происшествия

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РЕН ТВ 08:21
Шоу-бизнес

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В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

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Происшествия

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

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Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
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Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Шоу-бизнес

Друг Жигунова назвал причину расставания актера и Заворотнюк

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
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Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK 04 июня в 09:18
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Футбол

Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
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Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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Байден набрал голоса для выдвижения кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды

Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
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Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

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Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
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