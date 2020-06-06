Общество
Вести ПодмосковьяКакие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции
Установлено, какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции. Были изучены фискальные показатели о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов компании «Такском».
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с чего всё началось
Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Политика
Премьер Польши надеется, что США переведут в страну военных из ФРГ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна может принять американских военнослужащих, если возникнет необходимость вывести американский контингент из ФРГ.
Вечерний курьер 06:57
Общество
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Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Происшествия
На Украине сообщили о похищении в ДНР девушки из-за флага РФ
Украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook рассказал о похищении жительницы Испании в ДНР.
РЕН ТВ 08:21
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
News.ru вчера в 20:34
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
Актуальные Новости 06:36
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»
Газета.Ru вчера в 04:22
Происшествия
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
RT на русском 08:38
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
Технологии
Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane
Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK 04 июня в 09:18
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Байден набрал голоса для выдвижения кандидатом в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.
Евразия Daily 02:23
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Общество
В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды
Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
Kazanfirst.ru 08:01
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
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Девушка из Брянска дошла до финала шоу «Comedy Баттл»
В финале талантливых ребят оценивали такие звёзды как Семен Слепаков, Азамат Мусагалиев и Руслан Белый.
Брянская улица 04:42
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14