Финансы
КоммерсантъКакие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых. Такие ставки было немыслимо представить себе еще пару лет назад.
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Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Космос
Серебристые облака, Персеиды и противостояние планет: что увидят в небе калининградцы этим летом
Калининградцы нынешним летом смогут наблюдать ещё много любопытных небесных явлений, помимо кометы C/2020 F3 NEOWISE.
Клопс 16 июля в 12:51
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 52
Число жертв коронавируса выросло до 52. В инфекционном госпитале умерла 84-летняя жительница Зуевского района.
Эхо Москвы в Кирове 17 июля в 07:51
Политика
Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к уничтожению США
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению США.
Народные новости 16:20
Общество
Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Компания признала себя банкротом, главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез, предполагалось, что он скрывается на Филиппинах.
BFM.ru 11:53
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия вчера в 03:32
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
Газета.Ru 18:08
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня 17 июля в 19:05
Футбол
Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
Чемпионат 15:42
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.
Ведомости 16:46
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Космос
Ученые обнаружили две экзопланеты, на которых возможна жизнь
V-kosmose.com 16 июля в 11:00
Здоровье
Перспективные лекарства от коронавируса назвал доктор Мясников
Российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников назвал перспективное лекарство против коронавируса, созданное на основе антител.
Live24 06:03
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием
Телеканал Санкт-Петербург 14:38
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07