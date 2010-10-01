Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКакие доходности остались на депозитном рынке

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Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых. Такие ставки было немыслимо представить себе еще пару лет назад.
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Украинские граждане откладывают деньги не для процентов, а на «черный день»

ИА Красная Весна16:42

Какие доходности остались на депозитном рынке

Коммерсантъ07:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС

По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

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Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован.
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Армия и оружие

Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад

Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
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