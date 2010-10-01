Финансы
КоммерсантъКакие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых. Такие ставки было немыслимо представить себе еще пару лет назад.
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Происшествия
Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).
Интерфакс 21:33
Авто
В Уфе объявлен аукцион по продаже арестованных машин
В Уфе в середине августа состоятся торги по продаже арестованного имущества, в том числе, автомобилей.
UfacityNews.ru 22:29
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Месси выиграл гонку бомбардиров Примеры четвертый год подряд, а в этом сезоне он также стал и лучшим ассистентом турнира.
Sports.ru 17:22
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com 15:02
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
КП - Екатеринбург 00:48
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Экономика
Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 20:27
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru 16:15
Политика
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов.
ТАСС 11:47
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Согласно опубликованному документу, в РФ будет запрещено использовать для ремонта автомобилей запасные части, бывшие в употреблении.
Новые автомобили 23:00
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY 09:35
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Космос
«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС
«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».
Известия вчера в 10:06
Происшествия
В Хакасии выявили 36 новых носителей коронавируса
Абакан, 17 июля 2020, 06:13 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2520 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 36 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 16 июля в 23:13
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован.
Газета.Ru 22:24
Армия и оружие
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
Коммерсантъ 17:55
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 17 июля в 03:42