Финансы
Банки.руФондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет
Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
РИА Новости 03:08
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Интерфакс вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Шоу-бизнес
Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений
Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Здоровье
Больных коронавирусом пензенцев начали помещать в барокамеры
Узнав, что московские медики стали применять гипербарическую оксигенацию для лечения больных коронавирусом, пензенские специалисты тоже обратились к такому способу спасти жизнь.
ПензаИнформ 02:57
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Технологии
Суды справились с COVID-19 с помощью новых технологий
По данным на середину июля, к системе веб-конференции подключено 89 арбитражных судов, проведено более 19 тыс. онлайн-заседаний, назначено еще почти 30 тыс. заседаний, а всего подано около 60 тыс. ходатайств о проведении судебных слушаний в онлайн-режиме.
Коммерсантъ вчера в 23:43
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
Технологии
IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
Шоу-бизнес
Фото обнаженной модели на фоне сада восхитило поклонников
Модель популярного бренда Fashion Nova снялась обнаженной и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
Lenta.ru вчера в 21:00
Здоровье
Сильнейшая магнитная буря накроет Россию в ближайшие дни
Ближайшая же крупная волна магнитных возмущений придет в Россию уже 15 июля и продлится вплоть до 17 числа того же месяца, сообщает Рамблер.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:18
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением
Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Общество
Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт
Только 10% россиян знают, какие данные можно сообщить сотруднику банка: номер карты, имя и фамилию держателя.
РБК вчера в 22:00
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Политика
Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции
Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться.
Известия 04:56
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48