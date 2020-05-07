Игры
Вести.RuАнонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
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Yakuza 7, Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5: что показали на презентации Xbox Series X
Игромания.рувчера в 11:39
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Комментарии
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Футбол
Бундеслига будет возобновлена 16 мая
Планируется, что последний тур Бундеслиги будет сыгран 27 июня. Игры 26-го тура пройдут 16–18 мая.
Sports.ru вчера в 07:25
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру 06 мая в 12:39
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
Известия вчера в 21:16
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Финансы
Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.
Интерфакс 03:17
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Экономика
Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Политика
«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт
Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Экономика
Доля должников по кредитам возросла до 60%
Доля россиян, допускающих задолженность по кредитам из-за финансовых трудностей, на начало мая текущего года выросла до 60%, отметил эксперт в беседе с ТАСС.
Народные новости 06 мая в 03:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:02
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Политика
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42