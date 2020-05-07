Игры
News.ruКакие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Компания Microsoft, как и обещала ранее, организовала специальный выпуск Inside Xbox, который был посвящён «игровому процессу следующего поколения». Крупные игры-эксклюзивы разработчики приберегли до июльской презентации, предоставив право дебютного показа своим партнёрам.
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