Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Единоборства Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова Американец Дастин Порье заплакал после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.

Здоровье Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов» Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Политика Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Елена Летучая поделилась секретами своей диеты Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.

Футбол Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня» Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.

Политика Оппозиционеров не пускают в ИКМО «Ржевка» Активисты считают, что-либо комиссия закрылась внутри и не хочет пускать представителей оппозиции, либо работает по другому адресу, но тогда это незаконно, так как решение о переносе не принималось.

Политика На Украине назвали имена переданных России заключённых Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Общество Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Политика Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.

Политика В Хабаровском крае началось голосование В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.

Футбол Сборная Англии приблизилась к рекорду по победам Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 4:0 в рамках квалификации Евро-2020.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко купила иномарку Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась поклонникам новым автомобилем.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Авто Где в России больше всего иномарок В столице и области насчитывается 5 миллионов 156 тысяч иномарок — это в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или чем во всех регионах с 3 по 10 место нашего рейтинга в сумме.

Происшествия «Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.

Футбол Людовик Жюли вернулся в «Монако» Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.

Политика В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.