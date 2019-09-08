Финансы
Российская газетаКакие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Напомним, солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой летом 2017 года.
RuNews24.ru 01:43
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:41
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии
Российская газета вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Финансы
Центробанк ставку снизил, другие банки — пока нет
Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.
BFM.ru 01:56
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:53
Здоровье
В Улан-Удэ открылся новый филиал городской больницы № 4
Номер один вчера в 20:12
Политика
В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ
В общей сложности в организации выборов в Татарстане приняли участие более 21 тысячи человек, прошедших профессиональное обучение.
Казанские ведомости 02:19
Политика
ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами
ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Шоу-бизнес
Рита Дакота назвала Влада Соколовского сексоголиком
Рита Дакота год назад ушла от мужа и отца своего единственного ребенка, музыканта Влада Соколовского.
Bimru.ru 02:33
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября
Известия вчера в 23:52
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Теннис
Теннис: Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
В финале US Open, который пройдет в воскресенье, он встретится с Даниилом Медведевым.
ДВ-РОСС вчера в 05:47
Здоровье
Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»
Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко купила иномарку
Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась поклонникам новым автомобилем.
Дни24 02:05