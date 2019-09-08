Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКакие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
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Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт рассказала об осенних испытаниях рубля, евро и доллара

Актуальные Новости02:27

Аналитик рассказала о курсе рубля на осень 2019

Дни2400:33

Курс рубля, евро и доллара осенью: мнение эксперта

Бизнес-новости в Кирове02:19
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Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

Напомним, солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой летом 2017 года.
RuNews24.ru 01:43
Политика

Явка на выборы главы Республики Алтай к полудню составила 25,8%

ТАСС 01:45
Фигурное катание

Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах

Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:41
Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии

Российская газета вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Финансы

Центробанк ставку снизил, другие банки — пока нет

Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.
BFM.ru 01:56
Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

В Петербурге начались выборы губернатора

8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Политика

В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут

Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Политика

Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:53
Здоровье

В Улан-Удэ открылся новый филиал городской больницы № 4

Номер один вчера в 20:12
Политика

В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ

В общей сложности в организации выборов в Татарстане приняли участие более 21 тысячи человек, прошедших профессиональное обучение.
Казанские ведомости 02:19
Политика

ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами

ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Политика

Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет

Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Шоу-бизнес

Рита Дакота назвала Влада Соколовского сексоголиком

Рита Дакота год назад ушла от мужа и отца своего единственного ребенка, музыканта Влада Соколовского.
Bimru.ru 02:33
Политика

Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков

Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября

Известия вчера в 23:52
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Теннис

Теннис: Медведев в финале US Open сыграет с Надалем

В финале US Open, который пройдет в воскресенье, он встретится с Даниилом Медведевым.
ДВ-РОСС вчера в 05:47
Здоровье

Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»

Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко купила иномарку

Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась поклонникам новым автомобилем.
Дни24 02:05
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