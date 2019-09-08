Финансы
Российская газетаКакие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%
«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Политика
Явка на выборах в Республике Алтай превысила 44%
Парламентская газета 09:07
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Политика
К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%
«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
Подземные толчки ощущались в нескольких уездах, разрушения произошли в основном в сельской местности, где постройки достаточно ветхие и неустойчивые к сейсмоактивности, а из-за того, что землетрясение случилось рано утром, когда почти все спали, число пострадавших и тех, кто оказался под завалами, быстро растет.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Российская газета 10:08
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Единоборства
Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.
Live24 02:40
Происшествия
Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями в Туве
Ранее Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края.
Газета.Ru 05:59
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Футбол
Вратарь сборной России Гилерме назвал Казахстан неудобным соперником
Вратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что сборная Казахстана является для него неудобным соперником.
МК-Спорт 08:39
Политика
Раскрыты детали шпионского скандала с Александром Коршуновым
Между Россией и США набирает обороты новый шпионский скандал.
Московский Комсомолец 06 сентября в 11:35
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Путин назначил министра внутренних дел по Крыму
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Павел Каранда утвержден на должности министра внутренних дел Республики Крым.
РИА Новости Крым 07:34
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс
Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Политика
Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять.
RT на русском 10:11
Происшествия
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм
Российская газета 08:26