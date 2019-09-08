Финансы
Российская газетаКакие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым. Он вошел в осень в достаточно стабильном состоянии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Происшествия
На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание
В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ 16:58
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес
Григорий Лепс открыл свою пекарню
Александр Гречаник в своем Instagram опубликовал пост о том, что Григорий Лепс открыл пекарню на Мясницкой улице в Москве.
Bimru.ru 16:16
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском 17:08
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Футбол
«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год
Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до июня 2022 года.
Чемпионат 23:30
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша
Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда 08:30
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Космос
В Самаре проходит масштабный фестиваль студентов
Самарская газета 07:16
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс 21:31
Общество
Скорпионы чувствуют себя одиноко, а Рыбам нужен полноценный отдых
ЛЕВ Удовольствие принесёт общение с партнёром, семьёй и детьми.
Свойкировский.рф вчера в 08:15
Политика
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в воскресенье.
РИА Новости 17:27
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Общество
В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна
Известия 18:22
Авто
Когда ума – палата
MotorPage.Ru 20:00
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru 13:15
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58
Культура
Музыка времён Крымской войны прозвучит в Севастополе
В рамках военно-исторической реконструкции гости узнают о народных песнях и музыкальных инструментах времён Крымской войны.
Орфей 09:20