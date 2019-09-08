Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКакие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

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Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым. Он вошел в осень в достаточно стабильном состоянии.
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Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Российская газета23:00
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ

Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Вести.Ru 14:35
Происшествия

На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ 16:58
Наука

Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП

Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Транспорт

По 27 адресам в Москве установили камеры

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес

Григорий Лепс открыл свою пекарню

Александр Гречаник в своем Instagram опубликовал пост о том, что Григорий Лепс открыл пекарню на Мясницкой улице в Москве.
Bimru.ru 16:16
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском 17:08
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Футбол

«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год

Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до июня 2022 года.
Чемпионат 23:30
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика

После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда 08:30
Общество

В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Космос

В Самаре проходит масштабный фестиваль студентов

Самарская газета 07:16
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Футбол

Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс 21:31
Общество

Скорпионы чувствуют себя одиноко, а Рыбам нужен полноценный отдых

ЛЕВ Удовольствие принесёт общение с партнёром, семьёй и детьми.
Свойкировский.рф вчера в 08:15
Политика

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в воскресенье.
РИА Новости 17:27
Общество

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Общество

В Сиэтле нашли чек на имя Курта Кобейна

Известия 18:22
Авто

Когда ума – палата

MotorPage.Ru 20:00
Происшествия

Участниц Pussy Riot задержали в Москве

Газета.Ru 13:15
Политика

CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Вести.Ru 15:58
Культура

Музыка времён Крымской войны прозвучит в Севастополе

В рамках военно-исторической реконструкции гости узнают о народных песнях и музыкальных инструментах времён Крымской войны.
Орфей 09:20
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Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.
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