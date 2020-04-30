С мая в России вступят в силу ряд законов и новых правил, которые повлияют на многие сферы жизни граждан. Часть из них непосредственно связана с мерами по поддержке в условиях пандемии коронавируса.

Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

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