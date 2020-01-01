Заключительный месяц зимы принесет россиянам ряд плановых изменений. Они коснутся тарифов на проезд, индексации пенсионных выплат, электронных трудовых книжек.

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года

Политика Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

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Экономика Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины "Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.

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