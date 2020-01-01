Экономика
Говорит УфаКакие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года
Заключительный месяц зимы принесет россиянам ряд плановых изменений. Они коснутся тарифов на проезд, индексации пенсионных выплат, электронных трудовых книжек.
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Не изменения, а ухудшения ждут граждан РФ с 1 февраля — мнения в Сети едины
Красная весна29 января в 00:06
Льготы, увольнения, электронные чеки: какие изменения ждут нижегородцев с 1 февраля
Pro Город НН28 января в 21:44
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Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Хоккей
Посол США в России назвал Овечкина лучшим в мире хоккеистом
Посол США в России Джон Салливан назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с бывшей супругой
Известный российский музыкант Владимир Кузьмин поделился с поклонниками фотографиями с венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой.
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА оценили в 24 миллиарда рублей»
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Инсайдеры» рассказал про стоимость клуба и отметил, что не устал от футбола.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Финансы
Курс евро поднялся выше 70 рублей
По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек
«По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций информацию о 11791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц», — гласит сообщение.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Происшествия
В Перми госпитализировали семерых детей из-за отравления хлоркой
Футбол
Сёмин рассказал о травме Антона Миранчука
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о травме полузащитника команды Антона Миранчука, которую он получил в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Политика
Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса
Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Экономика
Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
"Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Армия и оружие
Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая
Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.